Cambia l’arbitro di Napoli-Roma: Marco Di Bello non potrà dirigere il match del San Paolo di questa sera, deciso il sostituto

Cambio di arbitro per Napoli-Roma: la sfida del San Paolo, in programma questa sera alle 21.45, non sarà diretta come designato in un primo momento da Marco Di Bello. Il direttore di gara non potrà fischiare la gara tra azzurri e giallorossi ed è stato sostituito da Gianluca Rocchi, ieri sera al Var in Lazio-Milan. Confermate, invece, le altre presenza nella sestina arbitrale.

Questa la nuova designazione arbitrale per Napoli-Roma:

Arbitro Rocchi

Assistenti: Alassio-Tegoni

IV: Manganiello

Var: Mazzoleni

Avar: Longo