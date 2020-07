In casa Lecce non cala l’attacco febbrile del difensore Luca Rossettini per il quale è però escluso il Covid-19

Altra sconfitta per il Lecce che ieri ha ceduto il passo al Sassuolo in trasferta per 4-2. La compagine salentina si prepara ora in vista della prossima gara di campionato contro la Lazio anche se dovrà fare i conti con i problemi di Luca Rossettini che ha accusato uno stato febbrile. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il tutto è meglio spiegato da un comunicato ufficiale apparso sul sito del Lecce: “La squadra, rientrata in nottata dalla trasferta di Reggio Emilia, si è ritrovata questa mattina alle 10.30 al Via del Mare per la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, in programma martedì 7 luglio alle ore 19:30, in casa con la Lazio. Gara nella quale, il tecnico Liverani, non avrà a disposizione Tachtsidis, che verrà squalificato per una giornata, per somma di ammonizioni. Luca Rossettini, escludendo la patologia da Covid-19 in base alla negatività dei test molecolari e sierologici ai quali è stato sottoposto, persistendo lo stato febbrile, è stato ricoverato per accertamenti diagnostici”.

