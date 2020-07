A pochi minuti dalla sfida tra Inter e Bologna, Antonio Conte ha deciso di risparmiare il suo giocatore non al meglio

Inter e Bologna sta per scendere in campo. Occasione d’oro per i nerazzurri, che possono approfittare dello scivolone interno della Lazio per avvicinare il secondo posto e rimanere a -8 dalla Juventus. Davanti ci sarà la squadra rossoblù del grande ex di giornata, Sinisa Mihajlovic. Antonio Conte rimanda in campo dal 1′ Romelu Lukaku, in coppia con Lautaro e davanti a Christian Eriksen. A centrocampo la coppia sarà Brozovic e Gagliardini, con Barella fuori.

Il classe ’97 non risulta neanche tra i giocatori in panchina e quindi siederà direttamente in tribuna. Barella non era al meglio e Conte ha scelto di non rischiarlo a causa del problema all’adduttore. L’ex Cagliari dovrà sottoporsi verosimilmente a nuovi accertamenti per verificare l’eventuale stop. I prossimi impegni dell’Inter saranno contro Verona e Torino.