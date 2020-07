DIRETTA Serie A, Udinese-Genoa 1-0 | Fofana infila di testa! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra le squadre di Gotti e Nicola in tempo reale.

L’Udinese e il Genoa si affrontano in una sfida delicata in chiave salvezza valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i bianconeri di Gotti vogliono dare seguito al bel successo in trasferta contro la Roma per allontanarsi in modo quasi definitivo dalla zona calda della classifica, mentre dall’altra i rossoblu di Nicola devono centrare il primo successo post coronavirus per non rischiare la retrocessione in B. All’andata i friulani si imposero 3-1. Calciomercato.it vi offre la partita della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Samir, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Lasagna, Nestorovski. All. Gotti

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Goldaniga, Masiello; Biraschi, Behrami, Sturaro, Cassata, Lerager; Sanabria, Iago Falque. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A:Juventus* 75; Lazio* 68; Inter 64*; Atalanta 60; Roma 48; Milan* 46; Napoli 45; Verona 42; Bologna 41* Sassuolo* 40; Cagliari e Parma 39; Fiorentina, Udinese e Torino* 31; Sampdoria 29; Genoa 26; Lecce* 25; Spal 19; Brescia 18

*una partita in più