DIRETTA Serie A, Sampdoria-Spal 3-0 | Gabbiadini e Linetty, tris blucerchiato! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra le squadre di Ranieri e Di Biagio in tempo reale.

La Sampdoria ospita la Spal in una gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Reduci dal successo esterno nello scontro diretto contro il Lecce, i blucerchiati di Ranieri vanno a caccia di un’altra vittoria per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, mentre i ferraresi di Di Biagio dopo il pareggio beffa contro il Milan sono costretti a vincere per alimentare le residue speranze di salvezza. All’andata i liguri si imposero 1-0. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Linetty, Bertolacci, Jankto; Ramirez; Gabbiadini. All. Ranieri

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Missiroli, Murgia, Dabo, Strefezza; Floccari, Cerri. All. Di Biagio

CLASSIFICA SERIE A:Juventus* 75; Lazio* 68; Inter 64*; Atalanta 60; Roma 48; Milan* 46; Napoli 45; Verona 42; Bologna 41* Sassuolo* 40; Cagliari e Parma 39; Fiorentina, Udinese e Torino* 31; Sampdoria 29; Genoa 26; Lecce* 25; Spal 19; Brescia 18

*una partita in più