DIRETTA Serie A, Parma-Fiorentina 0-2 | Ancora Pulgar dagli undici metri! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra le squadre di D’Aversa e Iachini in tempo reale.

La Fiorentina fa visita al Parma in una partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, tra due formazioni reduci da un doppio ko. I viola di Iachini, la cui posizione in panchina è stata messa in discussione, hanno bisogno di un successo per non ritrovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere, mentre i gialloblu di D’Aversa sono chiamati a vincere per restare in corsa per un posto in Europa League. All’andata finì con un pareggio 1-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Tardini’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Kucka, Kurtic; Kulusevski, Karamoh, Gervinho. All. D’Aversa

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Pulgar, Benassi, Pulgar, Duncan, Dalbert; Cutrone, Ribery. All. Iachini

CLASSIFICA SERIE A:Juventus* 75; Lazio* 68; Inter 64*; Atalanta 60; Roma 48; Milan* 46; Napoli 45; Verona 42; Bologna 41* Sassuolo* 40; Cagliari e Parma 39; Fiorentina, Udinese e Torino* 31; Sampdoria 29; Genoa 26; Lecce* 25; Spal 19; Brescia 18

*una partita in più