Nella trentesima giornata di Serie A, Brescia-Verona mette di fronte una delle peggiori espressioni di questa stagione contro una delle più belle sorprese

Se non è ultima spiaggia, poco ci manca. Dopo aver sprecato un doppio vantaggio nello scontro diretto contro il Genoa prima della sonora sconfitta contro l’Inter, il Brescia deve assolutamente battere il Verona se vuole mantenere ancora in vita una piccola speranza di salvezza. Gli scaligeri, dal canto loro, sono reduci dalla bella vittoria contro il Parma e sperano in una vittoria che possa corroborare le ambizioni europee della squadra allenata da Ivan Juric. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Brescia-Verona

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Tonali, Dessena, Bjarnason; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Kumbulla; Faraoni, Badu, Miguel Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A:Juventus* 75; Lazio* 68; Inter 64*; Atalanta 60; Roma 48; Milan* 46; Napoli 45; Verona 42; Bologna 41* Sassuolo* 40; Cagliari e Parma 39; Fiorentina, Udinese e Torino* 31; Sampdoria 29; Genoa 26; Lecce* 25; Spal 19; Brescia 18

*una partita in più