Coronavirus, bollettino 5 luglio: contagi e decessi in calo

Coronavirus, ecco il bollettino del 5 luglio diffuso dal Ministero della Salute: in calo nelle ultime 24 ore sia i nuovi contagi che i morti

Il Ministero della Salute ha diffuso il nuovo bollettino sull’emergenza coronavirus. Dati in calo nelle ultime 24 ore sia per quanto concerne i contagi che per quanto riguarda i decessi. 192 nuovi casi totali, ieri erano stati 234, il totale si aggiorna a 241.611. Dei casi odierni, più della metà (98) in Lombardia, ben nove le regioni con zero casi. I nuovi morti sono 7, 24 ore fa erano stati 21. Il totale sale così a 34.861. 164 i guariti in più rispetto a ieri, ma crescono i pazienti in terapia intensiva: oggi 74, ieri erano 71.