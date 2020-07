Xavi Hernandez continuerà ancora la sua avventura all’Al Sadd Sports Club che ha annunciato il rinnovo contrattuale dell’ex Barcellona

Si è parlato molto nei giorni scorsi del futuro di Xavi Hernandez, ex centrocampista del Barcellona ed attuale allenatore dell’Al Sadd, accostato per il futuro proprio alla panchina blaugrana. Intanto però l’ex regista spagnolo ha prolungato ufficialmente il suo rapporto con il club qatariota che sul proprio sito ha scritto: “Al Sadd Sports Club annuncia ufficialmente il rinnovo del contratto di Xavi Hernandez per continuare come capo allenatore della prima squadra per un’ulteriore stagione nel 2020/2021″.

Xavi rimarrà dunque ad allenare in Qatar per un’altra stagione allontanandosi dalla panchina del Barça alla quale era stato accostato anche Allegri. Secondo quanto sottolineato dal ‘Mundo Deportivo’ però l’allenatore spagnolo avrebbe una clausola di rilascio nel suo nuovo contratto per poter firmare con i catalani come allenatore prima della naturale scadenza.

