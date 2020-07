Il Barcellona vive un momento complicato aggravato anche dall’infortunio di Junior Firpo: il laterale non ci sarà contro il Villarreal

Non è certo un momento fortunato per il Barcellona. La squadra di Setien ha visto il Real Madrid allungare in classifica, deve fare i conti con i malumori all’interno dello spogliatoio (Griezmann su tutti) e con l’incertezza sul rinnovo di Messi. A rendere ancora più nero il periodo arrivano anche gli infortuni.

Quello di Junior Firpo è l’ultimo in ordine di tempo: il laterale ha accusato un problema all’anca destra e non potrà essere presente nella sfida con il Villarreal di questa sera. Una partita che in Spagna definiscono l’ultima opportunità per i blaugrana per rientrare nella corsa al titolo, considerato anche l’impegno non agevole che attende il Real Madrid sul campo dell’Athletic oggi pomeriggio. L’infortunio di Junior Firpo va ad aggiungersi a quello di Umtiti, probabilmente costretto a chiudere anzitempo la stagione: un doppio ko che riduce le alternative difensive di Setien.