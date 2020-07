Continua la rincorsa scudetto della Lazio che, per la trentesima giornata del campionato di Serie A, ospita il Milan

La vittoria in rimonta contro il Torino, conquistata in trasferta nel turno precedente, ha consentito alla Lazio di non perdere terreno dalla capolista Juventus. Per la trentesima giornata del campionato di Serie A, l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi non potrà contare sul capocannoniere Ciro Immobile e su Caicedo, entrambi squalificati. Di contro, il Milan di Stefano Pioli arriva all’appuntamento dopo il pareggio conquistato in extremis sul campo della Spal, ma la rincorsa all’Europa League continua. Calciomercato.it vi offre la cronaca del big match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-MILAN

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Luis Alberto, Correa. All. S. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: