I nuovi dati sul coronavirus relativo al bollettino del 3 luglio: aumentano i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, 15 morti

Aumentano i nuovi contagi: il bollettino del coronavirus relativo a venerdì 3 luglio parlano di 223 positivi che fa salire il numero totale a 241.184. La crescita è frutto anche di un numero maggior di tamponi fatto (77.096). Quindici le vittime nelle ultime 24 ore con il totale che sale a 34.833. In 14 regioni non ci sono stati morti, mentre decessi sono stati registrati in Lombardia, Piemonte (quattro a testa), Toscana (tre), Emilia Romagna (due), Lazio e Veneto (una).

Rispetto agli attualmente positivi, il numero è di 14.884 (-176): di questi 79 sono i pazienti in terapia intensiva (tre in meno rispetto a ieri), 956 i ricoverati con sintomi (sette in meno). Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 13.849, 166 in meno rispetto ai dati di giovedì 2 luglio.