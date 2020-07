Calciomercato Lazio, idea Rose a sinistra: Tare studia il colpo inglese

Nuovo nome per la fascia sinistra della Lazio: spunta Danny Rose del Tottenham, in prestito al Newcastle. Tare studia l’affare.

Se da un lato la Lazio è concentrata alla rincorsa scudetto, dall’altro la società si muove già in ottica mercato per rafforzare la rosa. In questo periodo di emergenza, i diversi infortuni hanno mostrato quanto Inzaghi abbia bisogno di alternative di livello. E a sinistra spunta un nuovo nome dall’Inghilterra. Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il ds Tare sta studiando l’opzione Danny Rose. Classe 1990, esterno difensivo mancino, ma in grado di occupare tutta la corsia, Rose sarebbe un acquisto di grande esperienza, anche internazionale, utilissimo soprattutto anche in Champions League.

Lulic e Lukaku sono spesso alle prese con gli infortuni, mentre Jony ha caratteristiche molto offensive. Ecco perché Tare sta studiando un nuovo colpo per la corsia mancina. E Rose, che non rientra più nei piani del Tottenham tanto è vero che gli ‘Spurs’ lo hanno ceduto in prestito al Newcastle, potrebbe rappresentare il nome giusto per i capitolini. L’esterno inglese costa 5,5 milioni di euro, una cifra decisamente abbordabile. L’ingaggio, 3 milioni di euro, è probabilmente il nodo maggiore, ma la Lazio monitora con attenzione la situazione e potrebbe essere presto pronta a sferrare il decisivo assalto.

