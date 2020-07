Nuovo stop per Marusic. Il laterale della Lazio rischia di aver terminato in anticipo il suo campionato

Tegola pesante per la Lazio per il prosieguo del campionato. Potrebbe essere terminata infatti in anticipo la stagione di Adam Marusic come scrive il ‘Corriere dello Sport’. Il laterale montenegrino ha avuto una nuova ricaduta nel match con la Fiorentina, dov’era entrato in campo nel finale di partita.

Marusic soffre di uno stiramento tra il primo e il secondo grado dei flessori della coscia e ieri si è sottoposto agli esami strumentali alla Clinica Paideia. Per il 27enne giocatore, al quarto ko stagionale, si prevede uno top di circa un mese che lo metterebbe così fuori causa per il finale di campionato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Lazio, Marusic tra Everton, Psg e rinnovo

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: Bustos si allontana. Retroscena Lazio-Napoli