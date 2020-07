Coronavirus, bollettino 2 luglio: 201 nuovi casi, morti in aumento

Coronavirus, il bollettino del 2 luglio diffuso dal Ministero della Salute: 201 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, tutti i dati

Sono 201 i nuovi casi di coronavirus in Italia, come riportato dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute. La maggior parte dei nuovi casi si riscontrano in Lombardia (98), zero nuovi casi in Puglia, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e nella provincia autonoma di Bolzano. 30 i nuovi decessi, in aumento il numero dei guariti, di 366 unità rispetto a ieri.

