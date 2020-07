Le parole di Gasperini al termine di Atalanta-Napoli, match valevole per la 29esima giornata di Serie A.

Gasperini ha parlato al termine di Atalanta-Napoli. Il mister è ovviamente soddisfatto del successo dei suoi uomini: “Abbiamo fatto un’ottima gara, oggi avevamo due risultati e siamo stati più bassi del solito – ammette ai microfoni di ‘DAZN’ – Il Napoli non ha avuto grandi opportunità, è stata una prova di maturità. Se giochiamo più bassi anche noi sappiamo difendere. Gomez? E’ stato bravissimo in tutto, non ho fatto cambi perché sia lui che Pasalic coprivano benissimo. E’ straordinario, non molla mai e c’è sempre. Sa fare tutto, può giocare in qualsiasi ruolo per la squadra. Ci dà fantasia ed equilibrio”.

CHAMPIONS – “Ce lo stiamo facendo un pensiero, vogliamo arrivarci bene, senza infortuni e recuperando Ilicic. Daremo il massimo del nostro valore. Dispiace che non ci sia il pubblico”.

