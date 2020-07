Spal-Milan, tegola per Pioli: infortunio e cambio per Castillejo

Spal-Milan non inizia bene per i rossoneri: sotto di un gol, Stefano Pioli perde per infortunio anche Castillejo dopo appena 15 minuti

Inizio da incubo per il Milan nella ara contro la Spal. Al 15′ i rossoneri sono già sotto di un gol (rete di Valoti su dormita della retroguardia di Pioli) e devono fare i conti con l’infortunio di Castillejo. Proprio dopo lo svantaggio, lo spagnolo ha accusato un fastidio alla gamba destra ed è stato costretto a chiedere il cambio. Per lui si parla di possibile stiramento che renderebbe praticamente certa la sua assenza non soltanto contro la Lazio, ma anche contro Juventus e Napoli, il terribile trittico che aspetta la squadra di Pioli nei prossimi dieci giorni.

Uscito dal campo dolorante, al suo posto è entrato Saelemaekers. Appena riscattato dal Milan, i belga ha all’attivo da gennaio ad oggi 92 minuti con la maglia rossonera.