Lazio, emergenza in attacco contro il Milan: Inzaghi pensa a… Bastos

Con Immobile e Caicedo squalificati, Inzaghi cerca alternative in attacco contro il Milan: clamorosa sorpresa Bastos.

Con la maglia della Lazio, in quattro stagioni, è andato a segno 9 volte in 87 gare. Una media certamente non bassa per un difensore centrale. E proprio per la sua propensione al gol, Simone Inzaghi starebbe pensando a Bastos per l’attacco della Lazio. Il club biancoceleste sabato sfiderà il Milan e non avrà a disposizione né Caicedo né Immobile. Una situazione in piena emergenza, con i soli Correa e Adekanye a disposizione. L’olandese arrivato in estate non è però al meglio e sarebbe già un successo averlo in panchina contro i rossoneri.

Ecco allora che Simone Inzaghi studia diverse soluzioni. La prima riguarda l’impiego di uno tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic alle spalle di Correa nel 3-5-2 biancoceleste, ma questo solo nel caso in cui il tecnico dovesse recuperare uomini a centrocampo. Se così non sarà, allora aumenterebbero notevolmente le chance per una maglia da titolare per l’italo-brasiliano Andre Anderson, che giocherebbe a fianco del ‘Tucu’. Ma Inzaghi pensa ad una terza soluzione. Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il tecnico sta riflettendo proprio sulla possibilità di schierare Bastos in attacco. L’angolano ha tecnica, fisico e capacità di tiro e verrebbe sfruttato proprio per queste sue caratteristiche.

