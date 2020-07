Quattro gare serali per il 29esimo turno di Serie A: riflettori puntati sul Milan ma anche sulle gare salvezza. La diretta con tutti i risultati

Uno sguardo all’Europa, uno alla lotta per non retrocedere: il quadro della 29esima giornata di Serie A per le gare di mercoledì sera è variegato. C’è Spal-Milan con i rossoneri alla ricerca di conferme europee, ma anche Lecce-Sampdoria, un vero e proprio spareggio per non retrocedere. Fiorentina-Sassuolo e Verona-Parma completano il quadro. Calciomercato.it vi offre in diretta gli aggiornamenti sui risultati delle quattro gare.

Fiorentina-Sassuolo 0-3: 24′ rig. e 36′ Defrel (S), 61′ Muldur (S)

Lecce-Sampdoria 1-1: 40′ Ramirez rig. (S), 50′ Mancosu rig. (L)

Spal-Milan 2-0: 14′ Valoti (S), 25′ Floccari (S)

Verona-Parma 2-1: 14′ Kulusevski (P), 45′ + 3 Di Carmine rig. (V), 54′ Zaccagni (V)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 72, Lazio* 68, Inter* 64, Atalanta 57, Roma 48, Napoli 45, Milan 42, Verona 39, Parma e Cagliari 39, Bologna 38, Sassuolo 34, Fiorentina 31, Torino* 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Genoa* 26, Lecce 25, Spal 18, Brescia* 18

* una partita in più