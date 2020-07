Inter-Brescia è uno dei due anticipi del mercoledì per la ventinovesima giornata di Serie A, calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale

Dopo la vittoria in rimonta contro il Parma, Antonio Conte si aspetta ulteriori risposte dai suoi ragazzi questa sera. In programma alle 19.30, Inter-Brescia rappresenta un’occasione importante per portarsi momentaneamente a più sette dall’Atalanta, attesa domani dalla difficile sfida contro il Napoli di Gattuso. Oltre ai vari infortunati, i nerazzurri dovranno fare ancora una volta a meno dello squalificato Skriniar. Amareggiati per il pareggio subìto in rimonta contro il Genoa, le Rondinelle hanno bisogno di un’impresa per continuare a coltivare il sogno Serie A. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Brescia

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambosio, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Skrabb, Tonali, Dessena; Zmrhal; Ayé, Donnarumma. All. Lopez

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus* 72, Lazio* 68, Inter 61, Atalanta 57, Roma 48, Napoli 45, Milan 42, Verona 39, Parma 39, Cagliari 38, Bologna 37, Sassuolo 34, Fiorentina 31, Torino* 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Genoa* 26, Lecce 25, Spal 18, Brescia 18