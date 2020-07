Gonzalo Escalante è pronto per la sua nuova avventura con la Lazio. Il centrocampista classe 1993 a Formello, nel centro sportivo dei biancocelesti

E’ cominciata l’avventura alla Lazio per Gonzalo Escalante. Il centrocampista classe 1993 è stato a Formello per conoscere Simone Inzaghi e i nuovi compagni di squadra. L’argentino 27enne, in arrivo dall’Eibar (era in scadenza e non ha rinnovato il contratto), in serata rientrerà in Spagna. Tornerà a Roma nelle prossime settimane.