Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 29a giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla 29a giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Non si ferma il fantacalcio. La Serie A non conosce sosta e scende subito in campo con la 29esima giornata: alle 19.30 sarà la volta di Torino-Lazio, alle 21.45, invece, toccherà alla Juventus far visita al Genoa. Domani occhi puntati su Inter-Brescia (ore 19.30), Verona-Parma, Lecce-Sampdoria e Spal-Milan, alle 21.45. Il turno andrà in archivio il 2 luglio con Atalanta-Napoli (ore 19.30) e Roma-Udiense (ore 21.45.

Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 29a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti.

ATALANTA (vs Napoli)

(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Infortunati:

Squalificati: Malinovskyi

⚡Hot: Gomez

⛔Not: de Roon

⚽Sorpresa: Ilicic

BOLOGNA (vs Cagliari)

(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Infortunati: Santander, Olsen

Squalificati: –

⚡Hot: Orsolini

⛔Not: Medel

⚽Sorpresa: Bani

BRESCIA (vs Inter)

(4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Tonali, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.

Infortunati: Alfonso, Cistana, Chancellor, Bisoli

Squalificati: –

⚡Hot: Donnarumma

⛔Not: Mateju

⚽Sorpresa: Zmrhal

CAGLIARI (vs Bologna)

(3-5-2): Cragno; Carboni, Ceppitelli, Walukiewicz; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lu. Pellegrini; Simeone, Joao Pedro.

Infortunati: Pisacane, Oliva, Faragò, Pavoletti, Pereiro, Klavan

Squalificati: –

⚡Hot: Joao Pedro

⛔Not: Rog

⚽Sorpresa: Pellegrini

FIORENTINA (vs Sassuolo)

(4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Germ. Pezzella, Dalbert; Duncan, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Cutrone, Ribery.

Infortunati: Kouamé.

Squalificati: Cacerese, Vlahovic

⚡Hot: Ribery

⛔Not: Lirola

⚽Sorpresa: Cutrone

GENOA (vs Juve)

(3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Schone, Behrami, Sturaro; Pandev, Pinamonti.

Infortunati: Radovanovic, Criscito

Squalificati: –

⚡Hot: Schone

⛔Not: Masiello

⚽Sorpresa: Pandev

INTER (vs Brescia)

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro.

Infortunati: Vecino, Sensi, Brozovic

Squalificati: Skriniar (3 giornata), Berni

⚡Hot: Lukaku

⛔Not: Godin

⚽Sorpresa: Gagliardini

JUVENTUS (vs Genoa)

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Ronaldo, Dybala, Bernardeschi.

Infortunati: Alex Sandro, Demiral, Khedira, De Sciglio, Chiellini

Squalificati:

⚡Hot: Dybala

⛔Not: Pjanic

⚽Sorpresa: Bernardeschi

LAZIO (vs Torino)

(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Milinkovic, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

Infortunati: Lulic, Luiz Felipe, Leiva

Squalificati: –

⚡Hot: Miliniovic-Savic

⛔Not: Bastos

⚽Sorpresa: Parolo

LECCE (vs Sampdoria)

(4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Saponara, Falco, Babacar.

Infortunati: Farias, Dell’Orco, Deiola, Majer, Lapadula

Squalificati: Rispoli

⚡Hot: Mancosu

⛔Not: Rossettini

⚽Sorpresa: Babacar

MILAN (vs SPAL)

(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Paqueta, Calhanoglu; Rebic.

Infortunati: Duarte, Musacchio

Squalificati: –

⚡Hot: Rebic

⛔Not: Calabria

⚽Sorpresa: Kjaer

NAPOLI (vs Atalanta)

(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Infortunati: Allan

Squalificati: –

⚡Hot: Insigne

⛔Not: Mario Rui

⚽Sorpresa: Demme

PARMA (vs Verona)

(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

Infortunati: –

Squalificati: Kucka

⚡Hot: Cornelius

⛔Not: Pezzella

⚽Sorpresa: Darmian

ROMA (vs Udinese)

(4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Villar; Under, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.

Infortunati: Pau Lopez

Squalificati: Pellegrini, Veretout

⚡Hot: Mkhitaryan

⛔Not: Zappacosta

⚽Sorpresa: Cristante

SAMPDORIA (vs Lecce)

(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Throsby, Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez; Bonazzoli.

Infortunati: Ferrari, Quagliarella, Tonelli

Squalificati: –

⚡Hot: Bonazzoli

⛔Not: Ekdal

⚽Sorpresa: Thorsby

SASSUOLO (vs Fiorentina)

(4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Infortunati: Romagna, Toljan, Marlon

Squalificati: –

⚡Hot: Caputo

⛔Not: Obiang

⚽Sorpresa: Ferrari

SPAL (vs Milan)

(4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Petagna, Cerri.

Infortunati: Berisha, Di Francesco, Zukanovic

Squalificati: Felipe

⚡Hot: Petagna

⛔Not: Vicari

⚽Sorpresa: Letica

TORINO (vs Lazio)

(3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti.

Infortunati: Baselli, Zaza

Squalificati: –

⚡Hot: Ansaldi

⛔Not: Bremer

⚽Sorpresa: Lukic

UDINESE (vs Roma)

(3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace , Fofana, Zeegelar; Okaka, Lasagna.

Infortunati: Prodl, Mandragora

Squalificati: –

⚡Hot: De Paul

⛔Not: De Maio

⚽Sorpresa: Musso

VERONA (vs Parma)

(3-4-2-1): Silvestri: Rrhamani, Günter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

Infortunati: Danzi, Dawidowicz, Eysseric, Borini

Squalificati: Kumbulla

⚡Hot: Di Carmine

⛔Not: Empereur

⚽Sorpresa: Lazovic

Martin Sartorio-Giorgio Trobbiani