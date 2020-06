Dopo la sfida della Lazio, Genoa-Juventus chiude il programma degli anticipi della ventinovesima giornata di Serie A che si concluderà giovedì

Il pareggio in rimonta contro il Brescia ha consentito al Genoa di mettere un altro piccolo mattoncino nella corsa salvezza e di portare a tre i punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dal Lecce. Alle 21.45, i rossoblu ospiteranno la Juventus che, dopo la delusione in Coppa Italia, ha collezionato due vittorie consecutive in campionato, segnando sei gol senza subirne. Una trasferta che nasconde sempre qualche insidia, come testimonia anche il bilancio delle ultime sei sfide a Marassi, che parla di tre vittorie a testa. Quella di oggi sarà una sfida particolare per gli ex Perin, Sturaro e Iago Falque, ma anche per Romero, già acquistato dalla Juve per la prossima stagione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Genoa-Juventus

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Behrami, Schone, Sturaro; Pinamonti, Favilli. All. Nicola

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 69, Lazio 68, Inter 61, Atalanta 57, Roma 48, Napoli 45, Milan 42, Verona 39, Parma 39, Cagliari 38, Bologna 37, Sassuolo 34, Fiorentina 31, Torino 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Genoa 26, Lecce 25, Spal 18, Brescia 18