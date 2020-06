Coronavirus, il bollettino di oggi: 142 nuovi contagiati, aumentano i decessi

Il bollettino quotidiano sui casi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 142 nuovi contagiati con 23 decessi.

Sono 142 i nuovi contagiati da COVID-19 nelle ultime 24 ore, un dato in aumento rispetto ai 126 di ieri. Di questi, 62 si sono registrati nella sola Lombardia, un numero pari al 43.6% del totale. Il numero totale dei casi, quindi, sale a quota 240.578. Sono 23, invece, i decessi (4 dei quali in Lombardia) dopo i soli 6 di ieri in tutto il paese. Le nove regioni in cui si sono registrati sono Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Puglia, Abruzzo, Sicilia, Sardegna. Buone notizie sul fronte dei guariti, ben 1.052 in un giorno, e si supera quindi quota 190mila. Scendono ancora i malati in terapia intensiva (-3), che ora sono 93, 42 dei quali in Lombardia.

