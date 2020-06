Torino-Lazio, Inzaghi: “Champions nostra grande obiettivo!”

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di campionato che vedrà la Lazio far visita al Torino di Longo

La Lazio di Simone Inzaghi farà visita al Torino. Servono i tre punti per continuare il sogno scudetto ma in casa biancocelesti l’idea è un’altra: “La vittoria contro i viola ci ha avvicinato al nostro grande obiettivo, che è la Champions League – ammette in conferenza stampa – Sappiamo da dove siamo partiti 4 anni fa, con l’obiettivo di migliorarci anni dopo anno e di conquistare trofei: ci siamo riusciti, adesso dobbiamo conquistare la matematica qualificazione”.

INFORTUNI – “Cataldi verrà con noi ma difficilmente potrà giocare dall’inizio, così come Marusic. Valuteremo anche Correa e le condizioni di Caicedo e Immobile. Gli altri indisponibili speriamo invece di recuperarli per la partita contro il Milan. Ho poi André Anderson, un calciatore duttile e giovane che sta crescendo. Purtroppo davanti ho poche scelte a causa delle assenze di Adekanye e Raul Moro, quindi il brasiliano potrebbe tornare utile anche in attacco”.