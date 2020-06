Voti e tabellino del primo tempo di Milan-Roma, match valido per la 28esima giornata di Serie A



Finisce 0-0 il primo tempo di Milan-Roma, tra i match più attesi della 28esima giornata di Serie A. Partita dai ritmi molto lenti, i giallorossi hanno il pallino del gioco ma di occasioni vere e tiri in porta ne creano pochi. Le due chance più importanti capitano a Dzeko e Calhanoglu, che sbagliano grossolanamente di testa. Male il centrocampo del Milan, con Bonaventura e Calhanoglu decisamente sottotono. Per i giallorossi non bene la catena di sinistra, con Spinazzola e Kluivert che giocano poco tra di loro e non mettono pressione ai difensori rossoneri. Bene Cristante.

MILAN

G. Donnarumma 6

Conti 6

Kjaer 6,5

Romagnoli 5,5

Hernandez 5,5

Kessie 6

Bennacer 6,5

Castillejo 5,5

Bonaventura 5

Calhanoglu 5

Rebic 6

Stefano Pioli 5,5

ROMA

Mirante 6

Zappacosta 6

Mancini 6

Smalling 6,5

Spinazzola 5,5

Cristante 6,5

Veretout 6

Kluivert 5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 6

Dzeko 6

Paulo Fonseca 6,5

Arbitro: Giacomelli 6



Il tabellino di Milan-Roma 0-0

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Paquetà, Saelemaekers, Leao, D. Maldini.

Allenatore: Stefano Pioli.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Cardinali, Fuzato, Fazio, Bruno Peres, Kolarov, Ibanez, Perotti, Villar, Pastore, Diawara, Under, Kalinic, Perez.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Ammoniti: Pellegrini (R), Castillejo (M)

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Paganessi e Valeriani

IV Uomo: Manganiello

VAR: Orsato

AVAR: Preti