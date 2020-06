Ripartita alla grande dopo il lockdown, l’Atalanta fa visita all’Udinese alle 19.30 in una sfida che Calciomercato.it vi offrirà in tempo reale

Galvanizzata dalla bella vittoria in rimonta contro la Lazio, l’Atalanta non ha alcuna intenzione di fermarsi sul più bello e cerca la terza vittoria consecutiva post lockdown contro l’Udinese. In caso di vittoria, i nerazzurri di Bergamo metterebbero pressione all’Inter, distante solamente quattro punti e attesa questa sera dalla delicata trasferta di Parma. Gasperini avrà nuovamente a disposizione Pasalic, rientrato dalla squalifica, mentre tra i padroni di casa spiccherà senza dubbio l’assenza di Mandragora, infortunatosi ai legamenti del ginocchio. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Udinese-Atalanta

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, Walace, Jajalo, Fofana, Sema; Teodorczyk, Lasagna.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

CLASSIFICA SERIE A: