Calciomercato.it vi offrirà in tempo reale la cronaca di Sassuolo-Verona, partita della ventottesima giornata di Serie A

Dopo il bel pareggio in casa dell’Inter, il Sassuolo riceve il Verona (ore 19.30), per la ventottesima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro il Napoli, gli scaligeri hanno perso terreno in classifica e un successo oggi potrebbe rilanciare le ambizioni europee degli scaligeri. In caso di successo, la squadra allenata da De Zerbi ridurrebbe ulteriormente lo svantaggio in classifica sugli avversari odierni, portandosi a soli due punti dalla squadra veneta. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Verona

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani, Peluso, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Defrel, Haraslin; Caputo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Adjapong, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Stepinski.

CLASSIFICA SERIE A: