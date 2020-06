Dopo le sconfitte contro Inter e Roma, Sampdoria-Bologna è diventata una gara fondamentale per la squadra di Claudio Ranieri

Senza tregua, la Serie A scende in campo nel weekend per la ventottesima giornata di campionato. Tra le gare in programma alle 19.30, c’è anche Sampdoria-Bologna. Una partita da non fallire per la squadra allenata da Claudio Ranieri, reduce dalle due sconfitte consecutive contro Inter e Roma. Vendicare la sconfitta dell’andata diventa così indispensabile nella corsa salvezza. Gli ospiti, dal canto loro, possono contare su una classifica abbastanza tranquilla, ma Sinisa Mihajlovic ci terrà sicuramente a fare bella figura in quello che è stato il suo stadio per tanti anni. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sampdoria-Bologna

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, La Gumina. All. Ranieri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: