Dopo la sconfitta patita sul campo dell’Atalanta, la Lazio ospita la Fiorentina per la ventottesima giornata del campionato di Serie A

La sconfitta contro l’Atalanta, subita in rimonta, brucia ancora in casa Lazio. Adesso, la Juventus capolista si è allontanata e, per non perdere ulteriore terreno, i biancocelesti di Simone Inzaghi hanno tutta l’intenzione di tornare alla vittoria contro la Fiorentina. L’avversaria della ventottesima giornata del campionato di Serie A, arriva all’appuntamento dopo il pareggio casalingo col Brescia. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-FIORENTINA

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Castovilli, Badelj, Ghezzal, Dalbert; Ribery, Cutrone. All. Iachini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 69, Lazio 62, Inter 58, Atalanta 54, Roma 48, Napoli 42, Parma 39, Milan 39, Verona 38, Cagliari* 38, Bologna 34, Sassuolo 33, Fiorentina 31, Torino* 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Genoa 26*, Lecce* 25, Spal 18, Brescia 18*

* una partita in più