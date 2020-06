DIRETTA Serie A, Cagliari-Torino: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ tra le squadre di Zenga e Longo in tempo reale.

Il Torino fa visita al Cagliari in una partita valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Entrambe sono reduci da un successo, ma se i rossoblu di Zenga ‘vedono’ vicina la quota 40 punti che potrebbe garantire la salvezza, i granata di Longo hanno bisogno di un’altra vittoria per allontanarsi ulteriormente dal terz’ultimo posto. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lyjogiannis; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Aina; Edera, Belotti, Berenguer. All. Longo

CLASSIFICA: