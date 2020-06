DIRETTA Serie A, Brescia-Genoa 2-0: raddoppia Semprini! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Rigamonti’ tra le squadre di Lopez e Nicola in tempo reale.

Il Brescia e il Genoa si affrontano nel secondo anticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A in un delicato scontro diretto in chiave salvezza. Da un lato le ‘Rondinelle’ di Lopez sono già all’ultima spiaggia: serve una vittoria per lasciare l’ultimo posto in classifica e alimentare le residue speranze salvezza. I rossoblu di Nicola, invece, vogliono bissare il successo dell’andata per allontanarsi dalla zona più calda della graduatoria. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Rigamonti’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Soumaoro, Zapata; Biraschi, Behrami, Sturaro, Barreca; Iago Falque; Destro, Pinamonti. All. Nicola

CLASSIFICA:

Juventus* punti 69, Lazio 62, Inter 58, Atalanta 54, Roma 48, Napoli 42, Parma 39, Milan 39, Verona 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 33, Fiorentina 31, Torino 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Genoa 25, Lecce* 25, Spal 18, Brescia 17.

*Una partita in più