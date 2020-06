Calciomercato Milan, ostacolo per Szoboszlai: è testa a testa

Mentre in Spagna danno per fatto il passaggio di Szoboszlai al Milan, sembra invece esserci anche l’Arsenal in pressing sul giocatore.

Uno dei primi obiettivi del Milan per la sessione di mercato sembra essere Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese del Salisburgo, classe 2000, è un pallino di Ralf Rangnick, colui che sembra destinato a diventare il nuovo tecnico del club meneghino. Stando a quanto riferito dalla Spagna, sembra che l’affare tra il Milan e il club austriaco sia già dato per fatto, con il giovanissimo centrocampista pronto a trasferirsi in rossonero per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Stando a quanto riportato dal giornalista transalpino Manu Lonjon, i rossoneri sarebbero sì tra i favoriti nella corsa al ragazzo, ma si tratterebbe di un testa a testa con l’Arsenal. Anche il club inglese infatti sta visionando con attenzione Szoboszlai e sta pensando di affondare il colpo. Inoltre sembra che 20 milioni siano troppo pochi: ne serviranno almeno 5 o 10 in più. Più defilato invece il Paris Saint-Germain, più indietro nello sprint rispetto a ‘Gunners’ e rossoneri.

