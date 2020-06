In vista di Cagliari-Torino assenza dell’ultimo minuto: Simone Zaza si ferma nell’allenamento, l’attaccante non è tra i convocati

Non ci sarà Simone Zaza contro il Cagliari. Moreno Longo dovrà fare a meno dell’attaccante granata per la trasferta in Sardegna. L’ex Juventus non è presente nella lista dei convocati del Torino per l’anticipo di sabato sera. Domani alle 19.30 è in programma Cagliari-Torino e nei 23 calciatori che Longo porterà con sé non c’è l’attaccante: per lui forfait a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra che sarà valutato nei prossimi giorni.

Questo l’elenco completo dei convocati del Torino per la sfida al Cagliari:

Portieri: Rosari, Sirigu, Ujkani;

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Ghazoini, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo;

Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meite, Rincon;

Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi.