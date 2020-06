Serie A femminile, UFFICIALE: Juve campione d’Italia

Dopo il Consiglio Federale è arrivata la decisione: la Juventus è campione d’Italia di calcio femminile. I bianconeri hanno chiuso davanti a Fiorentina e Milan

La Juventus è campione d’Italia. Il Consiglio Federale ha deciso di assegnare il titolo alle giocatrici bianconere, che conquistano così il terzo scudetto consecutivo.

Il campionato era stato sospeso alla 16esima giornata per via dell’emergenza coronavirus con la Juventus prima in classifica: erano ben 9 punti di vantaggio su Fiorentina e Milan, che avrebbero dovuto recuperare lo scontro diretto.

“Il Consiglio Federale – si legge sul sito della FIGC – stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo adottato nella scorsa riunione, ha deciso di assegnare il titolo di Campione d’Italia della Serie A femminile alla Juventus in virtù della posizione in classifica maturata al momento della sospensione definitiva del campionato. Mentre accedono alle competizioni internazionali sempre la Juventus e la Fiorentina e retrocedono le società Tavagnacco e Orobica. Sono invece promosse in Serie A Napoli e San Marino e retrocedono in Serie C Novese e Perugia”.

