Milan, Gabbia titolare: le ultime da Milanello

Matteo Gabbia dovrebbe affiancare Alessio Romagnoli al centro della difesa contro la Roma. Kjaer è in recupero ma una sua presenza appare difficile.

Il Milan si è allenato in mattinata a Milanello per preparare la sfida di domenica contro la Roma. Il netto successo contro il Lecce ha dato tranquillità al gruppo, che ha ripreso la corsa verso l’Europa. Battere i capitolini, ora, sarà fondamentale visto il difficile calendario, che metterà presto i rossoneri di fronte ad avversarie importanti come Lazio, Napoli e Juventus.

Stefano Pioli va verso la conferma dell’undici che si è imposto a Lecce con l’unica eccezione di Simon Kjaer, che si è allenato a parte al pari di Zlatan Ibrahimovic. Il difensore farà di tutto per esserci ma non si vogliono rischiare ricadute.

Per lo svedese, invece, il ritorno è previsto a luglio, E contro la Spal potrebbe già essere in panchina se non si vorrà aspettare l’importante partita contro la Lazio. Le buone notizie arrivano da Duarte, che è pienamente recuperato, ma i troppi mesi lontani dal campo lasciano supporre che si eviterà di gettarlo nella mischia.

Contro la Roma al fianco di Alessio Romagnoli ci sarà dunque Matteo Gabbia, chiamato a riscattare una prova non proprio convincente contro il Lecce. Poi l’emergenza al centro, nonostante la stagione finita di Musacchio, dovrebbe cessare.

