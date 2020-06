Coronavirus, il bollettino del 25 giugno: 296 nuovi casi | Più di 600 guariti

Sono 34 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Le persone in terapia intensiva in Italia sono 103, con un calo di 4 pazienti rispetto a ieri

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino legato ai numeri dell’emergenza coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 296 i nuovi casi di positività, 614 i guariti e 34 i decessi. I casi totali sono 239.706, di cui 186.725 i guariti. Gli attualmente positivi sono 18.303. Le persone in terapia intensiva sono 103, quattro in meno rispetto a ieri.

L’incremento di un centinaio di casi delle nuove positività (296 rispetto ai 190 di ieri) viene attribuito al raddoppio in Lombardia (dagli 88 casi di ieri agli odierni 170) e ai numeri più alti della media di Emilia Romagna (47 nuovi casi) e Campania (17) per via dei focolai a Bologna e Mondragone.