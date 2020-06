Calciomercato Roma, accordo col Verona: via in prestito

La Roma avrebbe trovato l’accordo con il Verona per la cessione in prestito del difensore turco Mert Cetin a partire dalla prossima stagione.

Quest’anno con la maglia giallorossa ha totalizzato solo cinque presenze. E l’avventura romanista per Mert Cetin potrebbe dunque chiudersi qui. Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, la Roma avrebbe trovato l’accordo per la cessione in prestito del difensore turco a partire dalla prossima stagione. L’accordo in questione è con il Verona, con i gialloblù che da tempo monitoravano il ragazzo e già a gennaio hanno tentato di portarlo in Veneto.

