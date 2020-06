Stasera nuove gare di Serie A, ultime su probabili formazioni e diretta tv; da Atalanta-Lazio a Inter-Sassuolo

Si concluderà stasera la 27a giornata di Serie A. In campo Inter, Lazio e Roma, rispettivamente contro Sassuolo, Atalanta e Sampdoria. Sarà quindi una serata importante per i piani alti della classifica. Calciomercato.it propone le ultime sulle probabili formazioni e la diretta tv delle partite in programma: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Inter-Sassuolo, Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria: probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni delle tre gare odierne. In programma, alle 19,30, Inter-Sassuolo:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi.

Alle 21,45 il big match Atalanta-Lazio:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata. All.: Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi.

Alle 21,45 la sfida Roma-Sampdoria:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley; Thorsby, Ekdal, Bertolacci, Jankto, Murru; Gabbiadini, Bonazzoli. All.: Ranieri.

Inter-Sassuolo, Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria: diretta tv e streaming

La gara di stasera tra Inter e Sassuolo sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn a partire dalle 19,10. Le due partite delle ore 21,45, ovvero Atalanta-Lazio e Roma-Samp, saranno visibili sui canali Sky. Come sempre, Calciomercato.it proporrà la diretta testuale con interviste e approfondimenti pre e post partita.

