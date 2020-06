Inter-Sassuolo (ore 19.30) apre il programma odierno della ventisettesima giornata di Serie A, Calciomercato.it seguirà la gara in tempo reale

Dopo la vittoria contro la Sampdoria e le ottime indicazioni ricevute soprattutto dal trio d’attacco Eriksen-Lukau-Martinez, Antonio Conte spera in un bis immediato a San Siro. Inter-Sassuolo rappresenta un’occasione da non fallire per rispondere alla vittoria della Juve e per mettere pressione alla Lazio, impegnata in serata contro l’Atalanta. Ancora alle prese con l’emergenza in mediana (Brozovic, Sensi e Vecino out), i nerazzurri sperano di annullare una maledizione che dura ormai dal 2014, anno dell’ultima vittoria casalinga contro gli emiliani (7-0). Calciomercato.it seguirà la sfida del Meazza in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Inter-Sassuolo

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Borja Valero, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 66, Lazio* 62, Inter* 57, Atalanta* 51, Roma* 45, Napoli 42, Parma 39, Milan 39, Verona 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo* 32, Fiorentina 31, Torino 3128, Udinese 28, Sampdoria* 26, Genoa 25, Lecce 25, Spal 18, Brescia 17.

*Una partita in meno