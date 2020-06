Dopo la vittoria della Juventus, Atalanta-Lazio rappresenta il primo step dei biancocelesti nella lotta scudetto contro bianconeri e Inter

Riprendere da dove avevano terminato ed emulare proprio gli avversari odierni, trionfatori indiscussi al ritorno in campo di domenica contro il Sassuolo. Con questo spirito, la truppa Inzaghi vuole affrontare Atalanta-Lazio (ore 21.45), primo importante esame nella lotta scudetto post Covid-19. Rispondere alla vittoria della Juventus contro il Bologna è la principale preoccupazione di Immobile e compagni, mentre i nerazzurri sperano di compiere un altro importante passo nella corsa Champions. Senza lo squalificato Pasalic e con Ilicic non in perfette condizioni, i padroni di casa sperano di mantenere la tradizione favorevole in Serie A, che non li vede soccombere contro i biancocelesti dal gennaio del 2017. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. All. Inzaghi S.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 66, Lazio* 62, Inter 59, Atalanta* 51, Roma* 45, Napoli 42, Parma 39, Milan 39, Verona 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 33, Fiorentina 31, Torino 3128, Udinese 28, Sampdoria* 26, Genoa 25, Lecce 25, Spal 18, Brescia 17.

*Una partita in meno