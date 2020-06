Verona-Napoli, Gattuso: “Cinque cambi perfetti. Milik? C’è un problema”

Il Napoli di Gennaro Gattuso vince ancora. Il tecnico degli azzurri ha commentato – ai microfoni di ‘DAZN’ – il successo contro il Verona al Bentegodi.

Continua a vincere il Napoli di Gattuso. Gli azzurri dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia, contro la Juventus, ha battuto il Verona, alla ripresa del campionato. Al Bentegodi il successo è arrivato grazie alle reti di Milik e Lozano: “I cinque cambi sono perfetti per il Napoli – ammette il mister ai microfoni di ‘DAZN’ – Quando Lozano è entrato era un momento perfetto per un giocatore veloce come lui. Potrebbe arrivare anche un’occasione per Younes domenica. Sono molto contento dei miei giocatori. Abbiamo lavorato bene e ringrazio anche la società che ci ha messo a disposizione tutto quello che ci serviva. Ghoulam? Sta lavorando benissimo e conto su di lui”.

MILIK – “I soldi non sono miei, parlo con direttore e presidente. C’è un problema contrattuale, ma se vuole firmare a me fa piacere. Ce ne sono pochi più forti da prendere”

