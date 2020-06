La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Atalanta-Lazio: i biancocelesti dovranno fare a meno di sei calciatori

Simone Inzaghi scalda i motori, come tutta la Lazio: dopo le vittorie di Inter e Juventus, i biancocelesti sono chiamati a replicare per giocare le loro chance nella lotta scudetto. La Lazio è attesa dalla difficile sfida contro l’Atalanta quarta in classifica e Inzaghi spiega le sensazioni dei suoi in conferenza stampa: “C’è voglia di ripartire, la coppa Italia ha fatto vedere che nei ritmi ci saranno delle difficoltà. Avremo stanchezza fisica e mentale come tutti: abbiamo qualche problema di uomini, ma la squadra ha voglia di riprendersi quello che ha lasciato”.

Intanto però sono sei gli assenti per Bergamo: “Leiva, Lulic, Marusic, Luiz Felipe, Adekanye e Raul Moro non ci saranno domani, spero di recuperare per sabato almeno Adam. Per Lulic l’infortunio è serio, forse tornerà nel prossimo campionato ma è lo stesso con noi. Per la successiva spero di recuperare tutti. Serve avere ancora fame, lo stesso spirito delle prime 26 giornate”.

Inzaghi in conferenza continua: “Inizierà un nuovo mini campionato, sarà una situazione nuova per tutti. Ci siamo preparati per fare una partenza sprint. I calciatori sono stati fermi come non era mai successo prima. Questi mesi senza calcio sono stati duri, adesso mi sento ancora più motivato di prima”.