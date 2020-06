DIRETTA Serie A, Lecce-Milan 0-1: Castillejo la sblocca! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra le squadre di Liverani e Pioli in tempo reale.

Il Milan fa visita al Lecce in una sfida molto delicata che apre la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. I rossoneri di Pioli devono vincere per restare in corsa per la qualificazione alla prossima Europa League, mentre i giallorossi di Liverani hanno bisogno di punti in chiave salvezza. All’andata finì in parità 2-2. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Via del Mare’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. All. Pioli

CLASSIFICA: Juventus punti 63, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 39, Verona 38, Parma 36, Milan 36, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo 32, Fiorentina 30, Udinese 28, Torino 28, Sampdoria 26, Genoa 25, Lecce 25, Spal 18, Brescia 16.