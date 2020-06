Bologna-Juventus, i convocati di Sarri: cinque assenti

Bologna-Juventus, il tecnico Maurizio Sarri dirama la lista dei convocati: per stasera cinque assenti, scelte piuttosto ridotte

La Juventus scenderà in campo al Dall’Ara di Bologna, stasera alle 21.45, riprendendo il suo cammino in campionato. Bianconeri attesi subito a una prova importante, per ribadire il primato in classifica. La Lazio incombe a un punto, l’Inter si è riportata a -6 e non intende mollare. In vista della gara con i felsinei, Maurizio Sarri ha diramato poco fa la lista dei convocati. Cinque assenti, ossia gli infortunati Alex Sandro, Khedira e Demiral, più Chiellini e Higuain, ancora non al meglio. Aggregati diversi giovani della squadra Under 23. Ecco l’elenco completo: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Rabiot, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Olivieri, Muratore, Vrioni, Zanimacchia, Buffon.

