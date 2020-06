Coronavirus, il bollettino di oggi: 224 i nuovi casi e 440 guariti

Il bollettino della Protezione civile sull’emergenza coronavirus relativo al 21 giugno: i dati aggiornati sui contagiati

Come di consueto la Protezione Civile ha emesso il bollettino giornaliero in merito all’emergenza Coronavirus che sta vivendo il paese con tutti i dati aggiornati alle ultime 24 ore. Nell’ultima giornata ci sono stati 224 nuovi casi (di cui 128 in Lombardia) su 40.545 tamponi effettuati mentre i guariti nello stesso arco di tempo sono 440. Purtroppo anche oggi si registrano 24 nuovi decessi con il bilancio che sale a 34.634. In sette Regioni (Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Marche) non è stato registrato alcun contagio, mentre calano anche i pazienti in terapia intensiva che ora sono 148 (-4).

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In totale in Italia si è raggiunta quota 238.499 contagi dall’inizio dell’epidemia, con 182.893 guariti. Diminuiscono infine gli attualmente positivi: sono 20.972 (-240).

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, l’OMS: bastano tre giorni senza sintomi per uscire dall’isolamento

Nba, un anello per monitorare la positività al Coronavirus