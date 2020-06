Guai per Gasperini che prima del calcio d’inizio di Atalanta-Sassuolo perde per infortunio Josip Ilicic. La situazione

L’Atalanta di Gasperini torna in campo, nella sua Bergamo dopo la lunga sosta dovuta all’emergenza Coronavirus che ha colpito con forza la città. Di fronte il Sassuolo di De Zerbi nel recupero della 25/a giornata di Serie A che si giocherà tra pochissimo. I nerazzurri hanno inoltre diramato la formazione ufficiale che presenta una pesantissima assenza. Si tratta di Josip Ilicic, che stando a quanto sottolineato da ‘Sky Sport’, non sarà della sfida per una leggera distorsione. Lo sloveno non andrà dunque neanche in panchina e i bergamaschi proveranno nel caso a recuperarlo per la Lazio.

Questa la formazioni ufficiale dell’Atalanta:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Caldara, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

