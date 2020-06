La prima partita della Serie A finisce in pareggio: Torino-Parma termina 1-1 con Kucka che risponde a Nkoulou, Belotti sbaglia un rigore

Finisce 1-1 il primo match di Serie A dopo la ripresa. Torino-Parma si spartiscono la posta in palio al termine di una partita sempre all’insegna dell’equilibrio. Per i granata si era messa subito bene con il gol in avvio firmato da Nkoulou che festeggia inginocchiandosi, omaggiando George Floyd. L’1-0 però dura soltanto sedici minuti: al 31′ è Kucka a trafiggere Sirigu al termine di una bell’azione corale della formazione di D’Aversa. Nella ripresa di emozioni vere e proprio non ce ne sono, se si eccettua il calcio di rigore che Belotti si fa parare da Sepe. Il ‘Gallo’ fallisce il match point dagli undici metri e Torino e Parma inaugurano la ripartenza con un pareggio.

TORINO-PARMA 1-1: 15′ Nkoulou (T), 31′ Kucka (P)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 63 punti; Lazio 62; Inter* 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan e Parma 36; Verona* 35; Bologna 34; Sassuolo* e Cagliari* 32; Fiorentina 30; Udinese e Torino 28; Sampdoria* 26; Genoa e Lecce 25; Spal 18, Brescia 16

*una partita in meno