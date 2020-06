Il Ministro della Salute e quello dello Sport hanno firmato l’atto amministrativo necessario che dà il via libera alla quarantena soft. La Serie A esulta

Arrivano buone notizie per la Serie A. Come annunciato nelle scorse ore, il Governo ha dato il via alla cosiddetta quarantena soft.

Il Ministro della Salute e quello dello Sport hanno firmato l’atto amministrativo necessario.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Se un giocatore dovesse così risultare positivo verrà isolato solamente lui e non il resto della squadra che resterà in ritiro per due settimane.

Se un calciatore – inoltre – dovesse, poi, avere esito negativo al tampone, poche ore prima del match, gli sarà data la possibilità di scendere in campo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, De Paola a CM.IT: “Sarri da 4, doveva restare Allegri!”

Calciomercato Napoli, sfida all’Inter: 25 milioni per il brasiliano