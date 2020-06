Premier League, goal-line in tilt: svista clamorosa

In Aston Villa-Sheefield United non viene assegnato un gol regolare agli ospiti. La goal-line technology non aiuta l’arbitro. Ecco cosa è successo

Riprende con un grave errore arbitrale la Premier League. Nel corso del primo tempo di Aston Villa-Sheefield United, gli ospiti recriminano, giustamente, per un gol non convalidato. Il portiere dei Villains si oppone, parando una conclusione di Oliver Norwood, dietro la linea della porta.

Le immagini non lasciano alcun dubbio, con il pallone che ha ampiamente superato la linea. Una svista davvero colossale da parte del fischietto che non ha avuto il supporto della della tecnologia. La goal-line technology non ha infatti funzionato come avrebbe dovuto e dunque niente gol per lo Sheffield.

